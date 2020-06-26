В Нижнем Тагиле депутат ЗакСо Михаил Ершов проголосовал по поправкам в Конституцию

Кроме того, Михаил Ершов выразил мнение, что сомнений быть не может, что Нижнему Тагилу должно быть присвоено звание «Города трудовой доблести». По его словам, нет более достойного города, в котором во времена Великой Отечественной Войны непрерывно велось производство техники и припасов для фронта.