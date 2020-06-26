В Нижнем Тагиле депутат ЗакСо Михаил Ершов проголосовал по поправкам в Конституцию
Сегодня, 11:13ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Депутат законодательного собрания Михаил Ершов посетил один из участков для голосования по поправкам в Конституцию в Нижнем Тагиле, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Конституция 2020, Нижний Тагил
Кроме того, Михаил Ершов выразил мнение, что сомнений быть не может, что Нижнему Тагилу должно быть присвоено звание «Города трудовой доблести». По его словам, нет более достойного города, в котором во времена Великой Отечественной Войны непрерывно велось производство техники и припасов для фронта.
Напомним, вчера в Свердловской области стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. В Нижнем Тагиле на участках все организовано в соответствии с требованиями безопасности. Свои голоса по поправкам отдали губернатор региона Евгений Куйвашев, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
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