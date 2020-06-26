В первый день голосования по Конституции свои голоса оставили 12 тысяч тагильчан

Результаты работы мэра Нижнего Тагила за 2019 год

«Ковидные» каникулы. Как медики Нижнего Тагила обезопасят детей в загородных лагерях?

Главные скандалы пандемии в Свердловской области. Что делать и кто виноват?

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

Выхода из самоизоляции опять нет. Что разрешили свердловчанам на этой неделе?

С открытым сердцем. Как тагильская семья проводит благотворительные мероприятия

В Нижнем Тагиле установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

В Свердловской области допустили продление режима самоизоляции еще на четыре дня

Свердловчане «закидали помидорами» губернатора из-за закрытых торговых центров