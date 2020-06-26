В первый день голосования по Конституции свои голоса оставили 12 тысяч тагильчан
Сегодня, 14:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По итогам первого дня голосования по поправкам в Конституцию, которое стартовало вчера — 25 июня, явка жителей Нижнего Тагила составила 4,5%, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на городской избирком.
Сюжеты: Конституция 2020, Нижний Тагил
В первый день избирательные участки посетили 12 100 жителей города, из которых 4 933 жители Ленинского района, 3 661 житель Вагонки, 3 503 жителя Тагилстроевского района.
На участках соблюдается правила эпидемиологической безопасности, социальная дистанция, масочный режим.
Участки работают с 8.00 до 20.00 часов до 1 июня включительно. Одновременно с голосованием по поправкам, тагильчане голосуют за присвоение Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести».
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