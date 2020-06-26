Велосипеды в России подорожали

Как сообщает News.ru , самые дорогие велосипеды продаются в Магаданской области - 28,8 тысяч рублей. Самые дешевые в Ингушетии - 6,1 тысяча рублей.

Специалисты отмечают пользу от поездок на велосипеде. Так, спорт помогает очиститься от токсинов и шлаков. Это происходит за счет учащенного дыхания, пояснил сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев. Так, во время езды на велосипеде происходит выброс недоокисленных продуктов из организма.