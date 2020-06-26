Велосипеды в России подорожали

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За прошедшие пять лет в России стоимость велосипеда для взрослых увеличилась на 33%. Так, в мае 2015 года его можно было купить за 9,1 тысяч рублей, а в 2020 году уже за 12,1 тысяч рублей.
Как сообщает News.ru, самые дорогие велосипеды продаются в Магаданской области - 28,8 тысяч рублей. Самые дешевые в Ингушетии - 6,1 тысяча рублей.
Специалисты отмечают пользу от поездок на велосипеде. Так, спорт помогает очиститься от токсинов и шлаков. Это происходит за счет учащенного дыхания, пояснил сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев. Так, во время езды на велосипеде происходит выброс недоокисленных продуктов из организма.
Кроме того, во время велопрогулок активно работают мышцы организма, к ним увеличивается приток крови. Таким образом лугкие начинают работать глубже, чем обычно.
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