Все подтвердилось: Кушнарев заявил об увольнении с ЕВРАЗ НТМК

[Информация о скорой отставке] правда была озвучена. Не хочу озвучивать эти причины, это наши договоренности с холдингом. Совместное решение, сообщил Кушнарев изданию.

По его словам, после Дня металлурга он отправится в отпуск, после которого на предприятие он не вернется. С сентября он продолжит работать в сфере металлургии. Однако с каким холдингом — он не уточнил.

Напомним, информация об увольнении Кушнарева появилась 16 июня. Тогда ее TagilCity.ru подтвердили несколько независимых источников в менеджменте комбината. Однако пресс-служба НТМК назвала информацию «слухами» и отказалась от комментария. Позже Ура.ру разместили статью, в которой написали, что Кушнарев говорил об увольнении, но «в сердцах», из-за разногласий с руководством холдинга касательно финансовых вливаний в бюджет Нижнего Тагила.