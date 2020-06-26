Все подтвердилось: Кушнарев заявил об увольнении с ЕВРАЗ НТМК
Управляющий директор «ЕВРАЗ НТМК» и «Качканарского ГОКа» Алексей Кушнарев заявил, что скоро он покинет свой пост, сообщает Ура.ру.
[Информация о скорой отставке] правда была озвучена. Не хочу озвучивать эти причины, это наши договоренности с холдингом. Совместное решение, сообщил Кушнарев изданию.
По его словам, после Дня металлурга он отправится в отпуск, после которого на предприятие он не вернется. С сентября он продолжит работать в сфере металлургии. Однако с каким холдингом — он не уточнил.
Напомним, информация об увольнении Кушнарева появилась 16 июня. Тогда ее TagilCity.ru подтвердили несколько независимых источников в менеджменте комбината. Однако пресс-служба НТМК назвала информацию «слухами» и отказалась от комментария. Позже Ура.ру разместили статью, в которой написали, что Кушнарев говорил об увольнении, но «в сердцах», из-за разногласий с руководством холдинга касательно финансовых вливаний в бюджет Нижнего Тагила.
Подтвердилась информация и по поводу вице-президента ЕВРАЗа Дениса Новоженова. По словам источников Ура.ру, на предприятие не будет нового управляющего директора. Курировать деятельность «ЕВРАЗ НТМК» и «Качканарского ГОКа» будет именно Новоженов.