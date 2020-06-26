Жителей Екатеринбурга начали бесплатно тестировать на антитела к COVID-19
Сегодня, 08:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителей Екатеринбурга начали приглашать к участию в бесплатном тестировании на наличие антител в крови к коронавирусу, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Заявки на тестирование подали 18 тысяч человек. Тех, кто прошел отбор проверят на наличие либо отсутствие антител.
Уральцев проверяют на наличие антител IgG, которые говорят об устойчивом иммунитете к COVID-19 у человека. IgM тела, напротив, говорят об обратном: человек либо недавно перенес новую болезнь, либо болеет в данный момент.
Участники тестирования были разделены на возрастные группы, и будут приглашаться в разные дни и время.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей