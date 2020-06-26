Жителей Екатеринбурга начали бесплатно тестировать на антитела к COVID-19

Заявки на тестирование подали 18 тысяч человек. Тех, кто прошел отбор проверят на наличие либо отсутствие антител.

Уральцев проверяют на наличие антител IgG, которые говорят об устойчивом иммунитете к COVID-19 у человека. IgM тела, напротив, говорят об обратном: человек либо недавно перенес новую болезнь, либо болеет в данный момент.