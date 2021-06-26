26 детей-сирот получили новые квартиры в Кушве после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры 26 детей-сирот получили новое жилье. До этого многих из них местные органы даже не поставили на учет как нуждающихся.

32-летний мужчина обратился в ведомство, рассказав, что его не поставили на учет как нуждающегося в жилье. До совершеннолетия он находился в семье опекуна, а после оказался вынужден арендовать квартиру. Прокуратура направила в Кушвинский городской суд исковое заявление с требованием поставить гражданина, оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, на учет, сообщают в пресс-службе регионального ведомства. В процессе разбирательства выяснилось, что в очередь на получение жилья также не попали еще 25 человек. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. 25 июня прошло торжественное вручение для нуждающихся ключей от квартир в новостройке. Напомним, что в Зеленоградске людям приходится проживать в разрушающихся домах, которые признаны аварийными еще 17 лет назад. Мэр Зеленоградска Кошевой 17 лет не может решить проблему ветхого жилья в городе

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