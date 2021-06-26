ДТП с такси и артисты-диссиденты. Итоги дня в Свердловской области

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса произошло на перекрестке улиц Балакинская и Землячки в Нижнем Тагиле. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, а движение данного отрезка дороги было затруднено. На записи с места событий можно увидеть красную иномарку с разбитым бампером и потрескавшимся лобовым стеклом. На дороге также заметна отлетевшая от пассажирского автобуса часть бампера.
В Екатеринбурге утром водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем и врезался в экскаватор. ГИБДД предварительно установило, что смена таксиста началась в 21.00. В салоне автомобиля также находились три студентки, которые отправились на учебу. В результате аварии пострадало четыре человека, одним из которых был 42-летний водитель иномарки, пассажирки также госпитализированы. Таксист имеет за плечами стаж вождения около 24 лет.
В Нижнем Тагиле на улице Садоводов оказалось разлито несколько тонн битума. Теперь на водителя грузовика Iveco Trakker заведено пять административных протоколов. Битум начал вытекать из-за неисправности транспортного средства. Вскоре он полностью вылился на дорогу. По этой причине автомобильное движение оказалось затруднено. На место ЧП прибыли сотрудники «УБТ-Сервиса», во время их работ движение контролировалось экипажами ДПС. Во время разбирательства появилась информация, что самосвал не принадлежит ни МУП «Тагилдорстрой», ни «УБТ-Сервису». Грузовик ехал из Нижнего Тагила в Рязань.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за COVID-диссиденство. Губернатор обратился с просьбой к гражданам, чтобы они не сравнивали «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию». Ранее актер Егор Бероев призвал не делить людей на «привитых» и «непривитых».