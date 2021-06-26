Минеева назвала льготное кредитование одной из наиболее востребованных мер поддержки

По словам Минеевой, программа доступна для бизнеса, чьи организации зарегистрированы в Москве. Вырученные деньги будут потрачены на работу компаний. Власти подставили бизнес-сообществу настоящее «плечо». Из мониторинга, который провели во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, видно, что льготные займы оказались одной из наиболее востребованных мер поддержки, пишет newsnn.ru.