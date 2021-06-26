Минеева назвала льготное кредитование одной из наиболее востребованных мер поддержки

По словам Минеевой, программа доступна для бизнеса, чьи организации зарегистрированы в Москве. Вырученные деньги будут потрачены на работу компаний. Власти подставили бизнес-сообществу настоящее «плечо». Из мониторинга, который провели во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, видно, что льготные займы оказались одной из наиболее востребованных мер поддержки, пишет newsnn.ru.
Предприниматели Москвы имеют возможность подать заявку на участие в программе льготного кредитования до первого июля, заявил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Глава ведомства добавил, что за время действия программы ей успели воспользоваться свыше 16 000 бизнесменов. В целом им предоставили более 124,4 миллиарда рублей льготных кредитов.
По условиям программы, ставку кредита реально уменьшить на 6%. Речь идет о займе оформленном до 15 апреля прошлого года. Вместе с тем с 15 апреля минувшего года появилась возможность взять новый кредит по ставке от 3% до 7%.
Программа доступна для бизнесменов, предприятия которых зарегистрированы в Москве. Вырученные деньги можно потратить на финансирование работы компании, сказано на официальном портале столичного градоначальника.
Кроме того, департамент московского предпринимательства и инновационного развития выделит бизнесменам субсидии на покрытие понесенных затрат, в том числе расходов на развитие фирмы. Размер компенсаций будет варьироваться от сотен тысяч до миллионов рублей.
Отметим, что в прошлом году правительство столицы Российской Федерации расширило программы субсидирования для поддержки предпринимателей во время эпидемии COVID-19. Например, выросло количество видов возмещаемых расходов, увеличилось число субсидируемых сфер деятельности, а также упростились требования к получателям. Помимо этого, на отдельные виды компенсаций стало проще подать заявку.
В итоге предприниматели малой и средней руки смогли получить деньги на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение товаров на сервисах по доставке продуктов, обучение сотрудников, участие в выставках, экспорт продукции и многое другое.
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в прошлом году власти одобрили более 3 000 заявок на общую сумму около трех миллиардов рублей.