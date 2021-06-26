Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале

Сотрудники сельхозпредприятия назвали такие карточки — «урожайками», сообщает Е1. В нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района такими карточками-"урожайками» можно расплатиться за приобретенные товары. Прокуратурой Свердловской области уже начата проверка по данному факту, заявление в ведомство написали сотрудники с просьбой разобраться.
Выплата в купонах, в форме долговых обязательств, расписок, в бонах, согласно Трудовому кодексу не допускается. Выплата заработной платы должна производиться в рублях,прокомментировали происходящее в прокуратуре.
Прокуратура Свердловской области также проверит факты возможного преднамеренного банкротства компании. Директор «Урала» заявил, что такая схема практикуется уже 15 лет и опробована на другом предприятии.
Напомним, прокуратура Тагилстроевского района выписала руководству завода по производству металлоконструкций «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле представление об устранении нарушений трудового законодательства по задержке выплаты заработной платы своим работникам.