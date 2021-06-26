Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале

Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале
Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале
Сегодня, 17:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудникам сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» в Красноуфимском районе зарплату выдали карточками. Таким способом выдачи заработной платы заинтересовалась прокуратура.

Сотрудники сельхозпредприятия назвали такие карточки — «урожайками», сообщает Е1. В нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района такими карточками-"урожайками» можно расплатиться за приобретенные товары. Прокуратурой Свердловской области уже начата проверка по данному факту, заявление в ведомство написали сотрудники с просьбой разобраться.

Выплата в купонах, в форме долговых обязательств, расписок, в бонах, согласно Трудовому кодексу не допускается. Выплата заработной платы должна производиться в рублях,прокомментировали происходящее в прокуратуре.

Прокуратура Свердловской области также проверит факты возможного преднамеренного банкротства компании. Директор «Урала» заявил, что такая схема практикуется уже 15 лет и опробована на другом предприятии.

Напомним, прокуратура Тагилстроевского района выписала руководству завода по производству металлоконструкций «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле представление об устранении нарушений трудового законодательства по задержке выплаты заработной платы своим работникам.

Материалы по теме:
Свердловская областьнарушениепрокуратуразарплатаправавыплатаурожайкарточка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы