Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место

Напомним, защитник прав рабочих Александр Иванов был уволен 9 апреля 2021 года, не успев доработать смену. В дополнение к основным обязанностям он много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. В качестве причины увольнения сменного мастера на заводе назвали неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.