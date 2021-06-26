Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место

Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место
Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место
Сегодня, 20:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В должности сменного мастера цеха № 2 Уралвагонзавода будет восстановлен Александр Иванов. Судом его увольнение было признано незаконным.

Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов выиграл суд, сообщает Е1. Помимо восстановления в должности, с момента увольнения ему будет восстановлена и начислена заработная плата. Также тагильчанину будет выплачена денежная компенсация.

Суд прошел удачно. Справедливость восторжествовала! Все основания по моему увольнению, которые были указаны работодателем, были признаны незаконными. В адрес генерального директора Потапова и председателя профсоюза суд также вынес частное определение, сообщил Е1 Александр Иванов.

Напомним, защитник прав рабочих Александр Иванов был уволен 9 апреля 2021 года, не успев доработать смену. В дополнение к основным обязанностям он много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. В качестве причины увольнения сменного мастера на заводе назвали неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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