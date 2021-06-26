Тагильский защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов через суд вернул себе место

Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов выиграл суд, сообщает Е1. Помимо восстановления в должности, с момента увольнения ему будет восстановлена и начислена заработная плата. Также тагильчанину будет выплачена денежная компенсация.
Суд прошел удачно. Справедливость восторжествовала! Все основания по моему увольнению, которые были указаны работодателем, были признаны незаконными. В адрес генерального директора Потапова и председателя профсоюза суд также вынес частное определение, сообщил Е1 Александр Иванов.
Напомним, защитник прав рабочих Александр Иванов был уволен 9 апреля 2021 года, не успев доработать смену. В дополнение к основным обязанностям он много лет открыто говорил о проблемах на заводе, активно занимался защитой прав рабочих УВЗ. В качестве причины увольнения сменного мастера на заводе назвали неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.