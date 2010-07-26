Действие штормового предупреждения для Нижнего Тагила и Свердловской области продлено
26 июля 2010, 16:48ОбществоIrinaKoshp
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Гидрометцентр Свердловской области продлил до 29 июля действие штормового предупреждения, объявленного на прошлой неделе из-за жары и скопления смога.
Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометцентра Галина Сердюк агентству "Интерфакс-Урал".
Штормовое предупреждение продлено, но его уровень снижен со второй степени до первой. Прогноз на текущую неделю неутешительный - сохранится жара около 30 градусов. На севере области еще жарче. В настоящее время установилась температура на 5-7 градусов выше климатической нормы, кратковременное ослабление жары и грозы возможны 28-29 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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