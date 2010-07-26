Действие штормового предупреждения для Нижнего Тагила и Свердловской области продлено

Штормовое предупреждение продлено, но его уровень снижен со второй степени до первой. Прогноз на текущую неделю неутешительный - сохранится жара около 30 градусов. На севере области еще жарче. В настоящее время установилась температура на 5-7 градусов выше климатической нормы, кратковременное ослабление жары и грозы возможны 28-29 июля.