Екатеринбург заволокло едким дымом
26 июля 2010, 08:20ОбществоIrinaKoshp
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Вероятно, дым натянуло с горящих торфяников.
Задымление весьма ощутимо даже в центре города, тогда как раньше торфяной дым чувствовался в основном на окраинах. По данным Гидрометцентра, сегодня в Екатеринбурге не ожидается осадков и ветер будет крайне слабый — 1 метр в секунду, так что вероятность рассеивания смога не велика.
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