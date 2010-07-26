Екатеринбург заволокло едким дымом

Задымление весьма ощутимо даже в центре города, тогда как раньше торфяной дым чувствовался в основном на окраинах. По данным Гидрометцентра, сегодня в Екатеринбурге не ожидается осадков и ветер будет крайне слабый — 1 метр в секунду, так что вероятность рассеивания смога не велика.