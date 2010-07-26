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К концу недели вузы вывесят список абитуриентов рекомендованных к зачислению
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К концу недели вузы вывесят список абитуриентов рекомендованных к зачислению

26 июля 2010, 17:25ОбществоIrinaKoshp
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