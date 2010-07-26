К концу недели вузы вывесят список абитуриентов рекомендованных к зачислению

Но на сайтах некоторых вузов уже сейчас можно просмотреть результаты вступительных экзаменов. Как рассказали нам в приёмных комиссиях нижнетагильского УГТУ-УПИ и социально-педагогической академии, абитуриенты сейчас анализируют ситуацию и до 4 августа окончательно должны определиться с выбором. Зачисление в этом году будет проходить в два этапа. Первая волна пройдет с 27 июля по 5 августа. Второй список с 5 по 10 августа создается при наличии вакантных бюджетных мест, оставшихся после первого этапа. В отдельных случаях второй этап продляют до 1 сентября. Отмечу, что среди тагильских абитуриентов самыми востребованными в этом году являются наиболее современные специальности. В НТГСПА это управление персоналом. А в УПИ – информационные технологии. В обоих вузах также пользуются популярностью экономические специальности.