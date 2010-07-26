Лучшие организации малого бизнеса Нижнего Тагила могут побороться за гранты

Он проводится в городе ежегодно, по традиции подведение его итогов и награждение победителей проходит в рамках Дней малого и среднего бизнеса в октябре. Всего предусмотрено 10 номинаций: обрабатывающие производства, предприятия пищевой промышленности, строительные организации, организации жилищно-коммунального хозяйства, транспорт и услуги автосервиса, бытовые услуги, услуги розничной торговли, услуги в сфере общественного питания, услуги для бизнеса, начинающий предприниматель. Наиболее эффективно работающим предприятиям в каждой номинации будут вручены сертификаты на получение грантов, отмечает официальный сайт города. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.