«Москва-Юрмала-Тагил». Выставка бывшего тагильчанина открылась в музее искусств

Художник Петр Овченков - бывший тагильчанин, в 1970-е годы уехавший из Нижнего Тагила в Ригу. В настоящее время он живет и работает в Москве. Персональная экспозиция в родном городе – первая для художника и 35-я в его богатом выставочном арсенале. Тагильчане увидят юрмальские пейзажи, написанные маслом, акварели, навеянные морской темой, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила. Нижнетагильскому музею-заповеднику Горнозаводского дела Среднего Урала в канун Международного дня музеев Петр Овченков преподнес в дар серию авторских зарисовок с видами города, а в Нижнетагильском музее изобразительных искусств после выставки останутся его живописные и акварельные пейзажи. Выставка работает до 9-го августа.