Нижнетагильские пожарные тушат «Денежкин камень»

В минувшую пятницу площадь возгорания там составляла всего четверть гектара, однако жаркая погода и ветер привели к быстрому распространению огня — сейчас его площадь составляет 600 гектар. В выходные тагильские огнеборцы, экипированные всем необходимым оборудованием, отправились в бессрочную командировку в «Денежкин камень», рассказал нам начальник 9-го отряда ГПС по Свердловской области Олег Полевщиков. Тушить пожар в заповедние тагильчане будут до «победного».