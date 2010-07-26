Нижнетагильские пожарные тушат «Денежкин камень»
26 июля 2010, 17:42ОбществоIrinaKoshp
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Автоцистерна и 12 пожарных нижнетагильского гарнизона направлены на ликвидацию пожара в заповеднике «Денежкин камень».
В минувшую пятницу площадь возгорания там составляла всего четверть гектара, однако жаркая погода и ветер привели к быстрому распространению огня — сейчас его площадь составляет 600 гектар. В выходные тагильские огнеборцы, экипированные всем необходимым оборудованием, отправились в бессрочную командировку в «Денежкин камень», рассказал нам начальник 9-го отряда ГПС по Свердловской области Олег Полевщиков. Тушить пожар в заповедние тагильчане будут до «победного».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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