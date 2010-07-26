Свердловчане недовольны магазинами бытовой техники и услугами ЖКХ
26 июля 2010, 17:13ОбществоIrinaKoshp
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Свердловчане недовольны магазинами бытовой техники и услугами ЖКХ. К такому выводу пришли специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проанализировав обращения потребителей.
Как показал анализ, большая часть свердловчан недовольна покупками непродовольственных товаров. Кроме того, почти каждый третий житель Среднего Урала недоволен услугами ЖКХ. Также в списке: бытовое обслуживание, финансовые услуги, торговля продовольственными товарами и туристские услуги, сообщает АПИ. В целом, статистика показывает, что количество жалоб со стороны потребителей на действия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц продолжает увеличиваться.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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