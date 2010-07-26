Свердловчане недовольны магазинами бытовой техники и услугами ЖКХ

Как показал анализ, большая часть свердловчан недовольна покупками непродовольственных товаров. Кроме того, почти каждый третий житель Среднего Урала недоволен услугами ЖКХ. Также в списке: бытовое обслуживание, финансовые услуги, торговля продовольственными товарами и туристские услуги, сообщает АПИ. В целом, статистика показывает, что количество жалоб со стороны потребителей на действия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц продолжает увеличиваться.