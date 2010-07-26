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Свердловчанка выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная» в платье за 60 тысяч долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанка выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная» в платье за 60 тысяч долларов

26 июля 2010, 16:39ОбществоIrinaKoshp
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