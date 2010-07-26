Свердловчанка выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная» в платье за 60 тысяч долларов

Конкурс «Мисс Вселенная» состоится 23 августа в Лас-Вегасе. Шансы 18-летней Антоненко члены жюри российского конкурса оценивают достаточно высоко. До этого звания «Мисс Вселенная» удостаивалась только одна россиянка — Оксана Федорова. Наряд для Ирины Антоненко, в котором она выйдет на сцену «Мисс Вселенной», создан в стиле ампир, его стоимость превышает 60 тысяч долларов. Шелковое платье украшено бархатными узорами, расшитыми серебряными нитями, и цветами, покрытыми слоем золота. Есть в запасе у Антоненко еще один наряд в национальном стиле. Это платье с отстрочкой соболиным мехом, расшитое топазами, аметистами и сапфирами.