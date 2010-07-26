Тагильчанам могут «запретить» ходить в лес

Чтобы исключить возможность пожара, планируется, что сотрудники ДПС, совместно со спасателями, будут останавливать отдыхающих при въезде в лес, и напоминать им о правилах обращения с огнем. Такие меры уже приняты в нескольких районах Свердловской области. На очереди – Нижний Тагил. Окончательное решение о запрете въезда в тагильские леса будет принято в среду на заседании муниципалитетов и МЧС Горноуральского городского округа. Об этом нам рассказала заместитель начальника нижнетагильского лесхоза Любовь Лукьянова. В лесах Среднего Урала сегодня продолжают действовать 78 пожаров на площади более 1800 гектар. Так, в природном парке «Река Чусовая» работниками тагильского лесничества локализован пожар площадью 5 гектар. В большинстве пожаров виноваты жители региона.