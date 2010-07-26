Тагильские байкеры посетили всероссийский байк-фестиваль

Фестиваль проходил под Екатеринбургом, на аэродроме «Арамиль» в минувшие выходные. Как рассказал нам президент нижнетагильского мото-клуба «Скифы» Евгений Ковтунов, все три дня, которые продолжался фестиваль, держалась изнуряющая жара. Поэтому для «спасения» байкеров был организован «душ» из пожарных шлангов. В ходе слета была представлена выставка ретро-мототехники времен Великой отечественной войны, выставка мотоновинок мировых брендов и показательные выступления спортсменов. В ближайших планах у «Скифов» - участие в байк-слете который пройдет в Ирбите в предстоящие выходные.