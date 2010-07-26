В районе перегона Кузьма-Бородулино Свердловской железной дороги произошел сход вагонов

Это происшествие стало причиной временной приостановки движения поездов, среди которых 4 пассажирских. Экологической безопасности данное событие угрозы не представляет.

Сейчас ведутся восстановительные работы на отрезке путей, а также расследование под руководством начальника Свердловской железной дороги. Пока причины остаются неизвестными, все силы специалистов направлены на максимально быстрое восстановление движения в обычном режиме.