В Тагильском пруду утонул подросток

Мама ушла во 2 ЦГБ, папа гулял по набережной, а два мальчика играли на берегу пруда, оставленные без внимания. В том месте, где ребята находились очень крутое дно, в полутора метрах от берега, оно резко обрывается, рассказал нам начальник поисково-спасательной группы водолазов Владимир Александренко. Как 14-тилетний подросток оказался в воде и утонул, сейчас выясняет прокуратура. Так же следственный комитет при прокуратуре Ленинского района проведет проверку в отношении родителей погибшего, которые оставили детей без присмотра, рассказал нам прокурор Ленинского района Сергей Гармаш.