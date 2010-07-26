В Тагильском пруду утонул подросток
26 июля 2010, 17:36ОбществоIrinaKoshp
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В Тагильском пруду утонул подросток. Семья - мама, папа, и два сына, - пришли в воскресенье днем на прогулку к набережной городского пруда.
Мама ушла во 2 ЦГБ, папа гулял по набережной, а два мальчика играли на берегу пруда, оставленные без внимания. В том месте, где ребята находились очень крутое дно, в полутора метрах от берега, оно резко обрывается, рассказал нам начальник поисково-спасательной группы водолазов Владимир Александренко. Как 14-тилетний подросток оказался в воде и утонул, сейчас выясняет прокуратура. Так же следственный комитет при прокуратуре Ленинского района проведет проверку в отношении родителей погибшего, которые оставили детей без присмотра, рассказал нам прокурор Ленинского района Сергей Гармаш.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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