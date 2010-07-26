Жильцов вагонской девятиэтажки спасали от бомбы
26 июля 2010, 17:32ОбществоIrinaKoshp
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Жильцов вагонской девятиэтажки спасали от бомбы. Сегодня ночью в дежурную часть УВД позвонил неизвестный и сообщил, что девятиэтажка на улице Алтайской заминирована.
На место сразу выехали все оперативные службы города. Эвакуировав жильцов, взрывотехники проникли в квартиру, где предположительно находилось взрывное устройство. Но ни чего опасного они не нашли, рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. В квартире находился 20-летний парень с расстройством психики. Как выяснили оперативники, молодой человек и оказался телефонным террористом. Милиционеры передали его медикам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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