Жильцов вагонской девятиэтажки спасали от бомбы

На место сразу выехали все оперативные службы города. Эвакуировав жильцов, взрывотехники проникли в квартиру, где предположительно находилось взрывное устройство. Но ни чего опасного они не нашли, рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. В квартире находился 20-летний парень с расстройством психики. Как выяснили оперативники, молодой человек и оказался телефонным террористом. Милиционеры передали его медикам.