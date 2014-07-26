Две недели тагильчане улыбались «Играй-Городу!». Победители фотоконкурса пришли за призами
26 июля 2014, 11:20Общество
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Совсем недавно на городском портале TagilCity.ru завершился один из самых улыбчивых фотоконкурсов – «Улыбнись Играй-Городу». В нем приняло участие более 200 тагильчан – каждый стремился поделиться счастливым личиком своего малыша.
Для троих победителей были предусмотрены сертификаты на проведение дня рождения с центром детских развлечений «Играй-Город». Определиться с ними было весьма сложно:
«Спасибо всем участникам фотоконкурса «Улыбнись Играй-Городу!»!
Все две недели, в течение которых продолжался конкурс, мы улыбались, удивлялись и «отрывались» вместе с вами.
Смешные, забавные, прикольные и позитивные дети, вы все лучшие, и выбрать единственную фотографию было очень непросто».
Знакомьтесь – наши победители со своими призами!
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