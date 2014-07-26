Две недели тагильчане улыбались «Играй-Городу!». Победители фотоконкурса пришли за призами

Для троих победителей были предусмотрены сертификаты на проведение дня рождения с центром детских развлечений «Играй-Город». Определиться с ними было весьма сложно:

«Спасибо всем участникам фотоконкурса «Улыбнись Играй-Городу!»!

Все две недели, в течение которых продолжался конкурс, мы улыбались, удивлялись и «отрывались» вместе с вами.

Смешные, забавные, прикольные и позитивные дети, вы все лучшие, и выбрать единственную фотографию было очень непросто».

Знакомьтесь – наши победители со своими призами!