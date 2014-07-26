Сергей Носов поздравляет работников торговли с профессиональным праздником

Глава Нижнего Тагила, развивающегося уральского города обращается ко всем работникам торговли со словами поздравления:

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Наряду с промышленностью в Нижнем Тагиле сфера торговли является одной из наиболее динамично развивающихся. В условиях острой конкуренции совершенствуется сервис, появляются новые виды услуг, улучшается качество товаров в магазинах и торговых центрах нашего города.

Среди товароведов и продавцов, кассиров и консультантов – мастеров своего дела, ответственных и добросовестных работников – есть уникальные специалисты, достойно представляющие Нижний Тагил на российском и международном уровнях.

Хочу поблагодарить всех работников торговли за то, что ежечасно обеспечиваете горожан всеми необходимыми товарами и услугами. Желаю вам новых идей и их успешного воплощения, здоровья и благополучия, а также светлых эмоций от общения с покупателями.

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов

Фактически, сфера торговли значительно шире, чем её представляет себе обычной человек. Зарабатывать на жизнь можно не только продажей куриных окорочком или капроновых колготок, значительно выгоднее работать в сфере ценных бумаг и валюты. Одним из путей получения дохода на Форексе является fxeuroclub.ru - дилинговый центр с надежной репутацией. Даже неопытные игроки смогут освоиться и начать зарабатывать на жизнь. В любом случае, вступить на этот путь будет проще, чем открывать собственный магазин.