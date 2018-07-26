Эксперты: Светлана Орлова снова станет губернатором Владимирской области

По прогнозам экспертов, результаты труда Светланы Орловой позволяют ей рассчитывать на убедительную победу на выборах. Одно из заявлений президента России Владимира Путина служит аргументом в пользу действующего главы региона. Где-то полтора года назад президент поставил Владимирскую область в пример. Путин тогда сказал, что за последние годы в регионе случилось много хороших изменений. Перемены говорят о положительном развитии не только Владимирской области, но и всей Российской Федерации.