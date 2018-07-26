Эксперты: Светлана Орлова снова станет губернатором Владимирской области

Несколько часов назад в Избирательную комиссию Владимирской области поступили бумаги от Светланы Орловой. Собранная документация необходима для регистрации ее в качестве одного из претендентов на пост губернатора.
По прогнозам экспертов, результаты труда Светланы Орловой позволяют ей рассчитывать на убедительную победу на выборах. Одно из заявлений президента России Владимира Путина служит аргументом в пользу действующего главы региона. Где-то полтора года назад президент поставил Владимирскую область в пример. Путин тогда сказал, что за последние годы в регионе случилось много хороших изменений. Перемены говорят о положительном развитии не только Владимирской области, но и всей Российской Федерации.
Как сообщает издание "Губерния", выбирать губернатора во Владимирской области будут 9 сентября. Отправив документы в избирком Светлана Орлова сообщила о своей уверенности в высокой избирательной явке. Сама предвыборная кампания имеет позитивное содержание. Политик надеется, что земляки доверят формирование повестки на ближайшие пять лет именно ей.