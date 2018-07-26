Карты и кнопки действия появятся в сообществах социальной сети «ВКонтакте»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Социальная сеть «ВКонтакте» обновила возможности сообществ для бизнеса. Представители сетей магазинов и ресторанов смогут отметить на карте адреса всех своих заведений и настроить необходимое действие при нажатии на кнопку в меню сообщества.
Интерактивная карта для бизнес-сообществ позволит не просто указать местонахождение каждой точки сети в городе, но и указать время работы. В результате пользователи увидят, какое заведение открыто в данный момент.
Как передаёт пресс-служба социальной сети, владельцы сообществ также получат возможность настроить Главную кнопку и запрограммировать её на выполнение одного из действий — звонок представителю компании, создание сообщения, бронь столика, запись на приём, переход на сайт или открытие приложения.
Таким образом, отмечают представители «ВКонтакте», пользователи смогут решить свои вопросы одним кликом мыши.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей