Карты и кнопки действия появятся в сообществах социальной сети «ВКонтакте»

Интерактивная карта для бизнес-сообществ позволит не просто указать местонахождение каждой точки сети в городе, но и указать время работы. В результате пользователи увидят, какое заведение открыто в данный момент.

Как передаёт пресс-служба социальной сети, владельцы сообществ также получат возможность настроить Главную кнопку и запрограммировать её на выполнение одного из действий — звонок представителю компании, создание сообщения, бронь столика, запись на приём, переход на сайт или открытие приложения.