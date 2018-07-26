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Карты и кнопки действия появятся в сообществах социальной сети «ВКонтакте»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Карты и кнопки действия появятся в сообществах социальной сети «ВКонтакте»

Сегодня, 20:05Общество
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