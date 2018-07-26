Самоназначенный председатель ТСЖ заплатит штраф за подделку документов

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В столице Урала осудили кандидата на место председателя ТСЖ, который был уличен в подделке документов и внесении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о действующем председателе ТСЖ «На Крестинского».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Мужчина решился на преступный шаг, когда в ходе голосования его не выбрали в качестве нового председателя ТСЖ. Тогда обвиняемый составил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ, а затем подкрепил документ у нотариуса.
В дальнейшем подсудимый подделал протокол общего собрания жильцов. В документе значилась просьба прекратить полномочия действующего председателя и назначить обвиняемого новым главой ТСЖ.
Вскоре мужчина предоставил в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в сведения о юрлице. Через некоторое время инспекция приняла решение о внесении запрошенных изменений.
Нарушителю выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.
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