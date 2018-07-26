Самоназначенный председатель ТСЖ заплатит штраф за подделку документов

Мужчина решился на преступный шаг, когда в ходе голосования его не выбрали в качестве нового председателя ТСЖ. Тогда обвиняемый составил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице из ЕГРЮЛ, а затем подкрепил документ у нотариуса.