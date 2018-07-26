Сергей Светлаков попал в рейтинг журнала Forbes

Почти половину доходов шоумена составляют рекламные контракты с компанией «Билайн» и Finn Flair. Другую часть средств Светлаков получает в качестве гонораров за съёмки в фильмах и их продюссирование, которым он начал заниматься с 2013 года помимо выступлений на сцене Comedy Club. Также доход приносят рестораны Eshak, открытые в Москве и Екатеринбурге.