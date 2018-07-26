Сергей Светлаков попал в рейтинг журнала Forbes

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Уроженец Екатеринбурга Сергей Светлаков попал в список самых богатых звёзд шоу-бизнеса и спорта, составленный журналом Forbes. Издание поместило его на 47-ое место.
Сюжеты: Екатеринбург
Редакция Forbes посчитала что за период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 Сергей Светлаков заработал 1,8 млн долларов.
Почти половину доходов шоумена составляют рекламные контракты с компанией «Билайн» и Finn Flair. Другую часть средств Светлаков получает в качестве гонораров за съёмки в фильмах и их продюссирование, которым он начал заниматься с 2013 года помимо выступлений на сцене Comedy Club. Также доход приносят рестораны Eshak, открытые в Москве и Екатеринбурге.
E1.ru сообщает, что помимо годового заработка позиция в рейтинги определяется вниманием СМИ и интересом, который вызывает звезда шоу-бизнеса или спорта у интернет-пользователей. Первое место списка Forbes занимает хоккеист Александр Овечкин.
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