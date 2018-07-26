Советник президента Вениамин Яковлев будет похоронен в Екатеринбурге

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Вениамин Яковлев, советник Президента России и один из соавторов Конституции РФ, будет похоронен в Екатеринбурге.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Областная газета»
Выдающийся юрист скончался 24 июля на 87-м году жизни. Вениамин Федорович родился и вырос на Урале, долгие годы он жил в Екатеринбурге, где окончил Свердловский юридический институт.
Прощание с Вениамином Яковлевым пройдет 27 июля в Свердловском государственном академическом театре драмы. Он будет похоронен на Широкореченском кладбище.
В Полпредстве в УрФО отметили, что в Екатеринбурге у Вениамина Яковлева много знакомых и друзей, которые бы хотели с ним проститься. Выдающийся отечественный юрист также являлся почетным гражданином Свердловской области. Глава региона поручил коллегам внести предложения о том, как можно увековечить память о Вениамине Яковлеве на Среднем Урале, где он прожил значительную часть своей жизни.
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