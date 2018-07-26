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Советник президента Вениамин Яковлев будет похоронен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Советник президента Вениамин Яковлев будет похоронен в Екатеринбурге

Сегодня, 09:00Общество
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