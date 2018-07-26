Светлана Орлова инициировала выделение грантов музеям Владимирской области

Издание «Губерния» информирует о том, что всего материальную помощь оказали 21 проекту музеев и выставочных центров. Учреждения находятся в 10 разных районах области. Особое внимание было уделено проектам, которые предназначались детям. Денежные вливания должны направлять развитие региона в нужную сторону.

На странице Светланы Орловой «ВКонтакте» появился новый пост. В нем глава региона указала на высокий интерес авторов к богатой истории Владимирской области. Столь пристальное внимание со стороны данной категории лиц не только приятно, но и полезно. Популярность региона стимулирует его туристическую сферу, а это новые рабочие места и увеличение поступлений в бюджет.

Так в номинации «Музей — детям» победу одержал Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. Интерактивная программа учреждения включает в себя демонстрацию образцов аргуновской резьбы и мастер-классы, участниками которых обычно становятся дети.