Светлана Орлова инициировала выделение грантов музеям Владимирской области

В этом году государственным музеям Владимирской области впервые выделили 10-миллионные гранты. Их музеи получили по инициативе губернатора Светланы Орловой. Средства направят на новые экспозиции и оборудование, а также передвижные выставочные проекты.
Издание «Губерния» информирует о том, что всего материальную помощь оказали 21 проекту музеев и выставочных центров. Учреждения находятся в 10 разных районах области. Особое внимание было уделено проектам, которые предназначались детям. Денежные вливания должны направлять развитие региона в нужную сторону.
На странице Светланы Орловой «ВКонтакте» появился новый пост. В нем глава региона указала на высокий интерес авторов к богатой истории Владимирской области. Столь пристальное внимание со стороны данной категории лиц не только приятно, но и полезно. Популярность региона стимулирует его туристическую сферу, а это новые рабочие места и увеличение поступлений в бюджет.
Так в номинации «Музей — детям» победу одержал Киржачский районный историко-краеведческий и художественный музей. Интерактивная программа учреждения включает в себя демонстрацию образцов аргуновской резьбы и мастер-классы, участниками которых обычно становятся дети.
В номинации «Просветительский проект» гранта был удостоен проект регионального ДК, который называется «Михаил Сперанский — гордость Черкутинской земли». В будущем его создатели намерены представить целую экспозицию, посвященную данному политическому деятелю.