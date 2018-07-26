Тагильчанка отметила 100-летний юбилей

За 100 лет женщине пришлось пережить и голод, и холод, и войну. Удары судьбы сделали тагильчанку сильной.

Родилась Ольга Петровна в большой семье в Ревде. Позже родители вместе с 13 детьми переехали в Нижний Тагил.

Ольга Зайцева окончила институт, после чего ее отправили по распределению в Невьянск, где она работала технологом на машиностроительном заводе.

Затем женщина снова вернулась в Нижний Тагил.

Ольга Петровна всю жизнь любила спорт. Признается, что внимательно следила за чемпионатом мира по футболу.

Соседи и социальные работники не перестают ей удивляться – в свои годы она самостоятельно пересаживается с коляски на кровать и обратно, кушает и пользуется ванной комнатой.

Трудиться надо, работать, работать не покладая рук. И работать на производстве, помогать своим родственникам, делится секретом долгожительства женщина.