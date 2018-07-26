Тагильские выпускники получили ответ на апелляцию по результатам ЕГЭ

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выпускники школ Нижнего Тагила, которые получили нулевые баллы за устную часть ЕГЭ по английскому языку и подали апелляцию, начали получать ответы от Рособрнадзора.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Все новости»
Устная и письменная части работ были пересмотрены, оценки увеличились на 1-10 баллов.
Это хоть и маленькая, но победа – некоторые ребята за счет добавленных баллов проходят на бюджетные места в вузы, радуются выпускники.
Родители считают, что основной причиной для пересмотра баллов за ЕГЭ стало коллективное письмо сразу в несколько региональных и федеральных ведомств.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей