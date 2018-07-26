Тухлое мясо продавалось в магазине торговой сети «Райт» в Ревде

Жители Ревды обнаружили на прилавках магазина торговой сети «Райт» протухшее мясо. Как рассказывают покупатели, цвет мяса был темно-зеленый. В мясном отделе стоял запах тухлого мяса.

В вечернее время я пришла в магазин «Райт», расположенный по улице Павла Зыкина, 12. Подойдя к мясному отделу, я почувствовала жуткий запах тухлого мяса, рассказала местная жительница Екатерина.

Покупатели обнаружили фасованное мясо черно-зеленого цвета. После замечания покупателя продавец убрала с прилавка протухшее мясо.

Когда я подошла к витрине с мясом, я сразу же поняла, откуда такой вонючий запах. Фасованные куски мяса лежали на витрине, цвет у кусков был черно-зеленый. Ужасно, как вообще сотрудники магазина могли положить продавать такое мясо, разве они не видели и не чувствовали тухлый запах? После моего замечания продавец тут же убрала с витрины несколько испорченных кусков, рассказала покупательница.

На каждом пакете на прилавке была указана дата упаковки и срок годности. Судя по надписи, продукт был упакован в этот же день - 21 июля.

До того, как протухшее мясо было убрано, я посмотрела дату упаковки и была очень удивлена. Дата значилась сегодняшним днем - 21 июля, а срок годности был всего 2 суток, то есть до 23 июля. Ну не может так мясо протухнуть за день, учитывая то, что оно хранится в холодильнике. То ли продавцы этикетки переклеили, то ли упаковывали изначально тухлое мясо. В этом магазине я точно больше никогда не буду покупать охлажденку, пожаловалась Екатерина.