Урок трезвости прошел в СРЦН Ленинского района в Нижнем Тагиле

19 июля представители общественной организации по утверждению и сохранению трезвости «Трезвый Нижний Тагил» во главе с Александром Вшивцевым организовали открытый урок трезвости в СРЦН Ленинского района.

На мероприятии специалисты учреждения познакомились с основными направлениями деятельности организации «Трезвый Нижний Тагил». Во время просмотра фильма «Отнятое сокровище» сотрудники центра смогли проследить, как человек теряет трезвость. Организаторы мероприятия считают задачей каждого человека помочь детям сохранить природную трезвость.