Урок трезвости прошел в СРЦН Ленинского района в Нижнем Тагиле

19 июля в СРЦН Ленинского района Нижнего Тагила был организован урок трезвости для сотрудников и воспитанников учреждения.
19 июля представители общественной организации по утверждению и сохранению трезвости «Трезвый Нижний Тагил» во главе с Александром Вшивцевым организовали открытый урок трезвости в СРЦН Ленинского района.
На мероприятии специалисты учреждения познакомились с основными направлениями деятельности организации «Трезвый Нижний Тагил». Во время просмотра фильма «Отнятое сокровище» сотрудники центра смогли проследить, как человек теряет трезвость. Организаторы мероприятия считают задачей каждого человека помочь детям сохранить природную трезвость.
Воспитанникам социально-реабилитационного центра организаторы урока предложили построить дом, в основании которого был положен кирпич «Трезвость». Также в строительстве были использованы кирпичи «Безопасность», «Добро» и «Любовь».