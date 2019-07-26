Джигурда высказался о конфликте вокруг Храма-на-Драме
Сегодня, 11:25ОбществоФото: страница Никиты Джигурды
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Никита Джигурда на предпоказе фильма «Робот 2.0» прокомментировал акции протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме
Актер сказал, что гордится горожанами, вставшими на защиту сквера. Екатеринбург, по его мнению, показал «свою мощь, свою святость, свою силу воли, свою любовь, объединившись и пролоббировав ту волю людей, которая в других городах просто-напросто ломается властью».
Один известный телеведущий сказал, что здесь живут бесы и черти, а я скажу, что здесь — святой город! сказал Джигурда.
Напомним, 13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Президент Владимир Путин посоветовал властям города провести опрос населения о целесообразности строительства, в результате чего храм решили возвести в другом месте.
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