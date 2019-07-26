Джигурда высказался о конфликте вокруг Храма-на-Драме

Актер сказал, что гордится горожанами, вставшими на защиту сквера. Екатеринбург, по его мнению, показал «свою мощь, свою святость, свою силу воли, свою любовь, объединившись и пролоббировав ту волю людей, которая в других городах просто-напросто ломается властью».

Один известный телеведущий сказал, что здесь живут бесы и черти, а я скажу, что здесь — святой город! сказал Джигурда.