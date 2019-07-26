Эксперты выяснили, что 75% россиян не хватает денег до зарплаты

По результатам исследования, 38,4% жителей России ежемесячно нуждаются в дополнительных 10 тысячах рублей, 7% россиян нужны еще 6-8 тысяч рублей, 8,4% — пять тысяч рублей. Еще 10,2% россиян нуждаются в получении 3-4 тысяч рублей, 11,4% — 1-2 тысячи рублей.

Четверть россиян ответила, что не нуждается в дополнительных средствах. 6,1% респондентов до следующей зарплаты не хватает пары сотен рублей, 7,1% россиян довольны своей заработной платой. Только у 5% граждан остаются излишки денежных средств. Помимо этого, 6,6% россиян ответили, что их благополучие не зависит от поступления заработной платы.