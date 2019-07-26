Эксперты выявили среднюю зарплату свердловских педагогов
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Исследование Росстата показало, что в Свердловской области средняя заработная плата педагогов за первое полугодие 2019 года составляет 44 тысячи рублей, сообщает Ура.ру.
Росстат проанализировал зарплаты работников образовательных организаций общего образования, в которое входят дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование детей. Средняя зарплата российских учителей, по наблюдению ведомства, составляет 34,8 тысячи рублей.
Самые высокие зарплаты получают педагоги в Ханты-Мансийском автономном округе (86,5 тысячи рублей) и в Ямало-Ненецком округе (118,4 тысячи рублей). Самый низких доход зафиксирован у учителей в Белгородской (29,3 тысячи рублей), Ивановской (29 тысяч рублей) и Орловской (28 тысяч рублей) областях.
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