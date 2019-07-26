Лиза Монеточка попала в рейтинг Forbes

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Уральская певица Лиза Монеточка заняла 29-ю строчку рейтинга самых успешных звезд по мнению Forbes.
Издание проанализировало доход звезд за год, популярность в СМИ и поисковиках, количество подписчиков в соцсетях. В топ вошли звезды моложе 40 лет.
Рейтинг возглавил спортсмен Хабиб Нурмагомедов, который заработал 11,5 млн долларов; на втором месте оказалась ведущая Ольга Бузова, на третьем – хоккеист Александр Овечкин.
Монеточка попала на 29-ю строчку топа, ее доход в 2019 году составил 800 тысяч долларов, в СМИ ее упомянули 15 тысяч раз, в соцсетях про уральскую звезду размещено 665 тысяч записей.
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