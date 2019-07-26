Лиза Монеточка попала в рейтинг Forbes

Издание проанализировало доход звезд за год, популярность в СМИ и поисковиках, количество подписчиков в соцсетях. В топ вошли звезды моложе 40 лет.

Монеточка попала на 29-ю строчку топа, ее доход в 2019 году составил 800 тысяч долларов, в СМИ ее упомянули 15 тысяч раз, в соцсетях про уральскую звезду размещено 665 тысяч записей.