На Урале сожгут колонию для больных туберкулезом

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ГУФСИН сожжет лечебно-исправительное учреждение №58 в Ивделе, сообщает издание ЕАН.
Колония перестала работать около года назад, в настоящий момент ФСИН планирует снести и сжечь здания. Данная мера необходима, так как в колонии лечились больные туберкулезом.
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