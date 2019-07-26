Николай Коляда пригласил Нижнетагильский театр кукол на свой фестиваль «Коляда PLAYS»

Директор театра Татьяна Ткачёва рассказала TagilCity.ru, что премьера спектакля «Аленький цветочек» была только 26 апреля. По её словам, им очень понравилась пьеса, а также в театре давно хотели поставить моноспектакль. Спектакль играют в двух составах — Ирина Чувашова и Татьяна Швендых. Ткачёва отметила, что девушки в одиночку исполняют все роли. Режиссёром выступила Наталья Молоканова.

По поводу фестиваля Татьяна Ткачёва рассказала, что попасть на фестиваль Николая Коляды для них большая радость. Она добавила, что поскольку фестиваль международный, участие в нём — большая честь.

Коляда очень радушно встречает всех участников. Он очень гостеприимный, а его театр похож на дом или терем. Это очень атмосферно. Такого антуража я не видела больше нигде. поделилась директор театра кукол.