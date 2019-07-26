Николай Коляда пригласил Нижнетагильский театр кукол на свой фестиваль «Коляда PLAYS»
Нижнетагильский театр кукол прошёл отбор на 13 Международный театральный фестиваль современной драматургии «КОЛЯДА-PLAYS 2019» со спектаклем по пьесе Коляды «Аленький цветочек», об этом сообщил организатор фестиваля Николай Коляда на своей странице в ВКонтакте. Фестиваль пройдёт с 1 по 10 ноября в городе Екатеринбург.
Директор театра Татьяна Ткачёва рассказала TagilCity.ru, что премьера спектакля «Аленький цветочек» была только 26 апреля. По её словам, им очень понравилась пьеса, а также в театре давно хотели поставить моноспектакль. Спектакль играют в двух составах — Ирина Чувашова и Татьяна Швендых. Ткачёва отметила, что девушки в одиночку исполняют все роли. Режиссёром выступила Наталья Молоканова.
По поводу фестиваля Татьяна Ткачёва рассказала, что попасть на фестиваль Николая Коляды для них большая радость. Она добавила, что поскольку фестиваль международный, участие в нём — большая честь.
Коляда очень радушно встречает всех участников. Он очень гостеприимный, а его театр похож на дом или терем. Это очень атмосферно. Такого антуража я не видела больше нигде. поделилась директор театра кукол.
Нижнетагильский театр кукол в 2018 году уже участвовал в фестивале «Коляда PLAYS». Тогда они показывали спектакль по пьесе тагильчанки Анны Богачёвой «Волшебное кольцо». «Коляда-Plays» — международный фестиваль современной драматургии, который ежегодно принимают театральные площадки Екатеринбурга. Основным требованием фестиваля является то, что спектакль, отправленный в заявке, должен быть поставлен по пьесе Николая Коляды или его учеников.