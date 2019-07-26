Осужденного экс-мэра Михаила Астахова перевели в другую больницу
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Главу Южного управленческого округа Михаила Астахова, которого ранее приговорили к восьми годам колонии строгого режима, перевели в другую больницу, сообщает «Новый день».
По словам адвоката Астахова, перевод произошел после того, как мужчине сделали томографию. Сейчас он находится в ГБ №3.
Напомним, 22 июля Синарский райсуд приговорил Астахова к восьми годам колонии строгого режима, конфискации имущества и штрафу в 12 млн рублей. Бывшего мэра Каменска-Уральского обвинили во взяточничестве.
После суда Михаил попал в больницу, предположительно, с сердечным приступом.
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