После гибели подростков в водоёме ВГОКа спасательные службы проводят рейд

Несовершеннолетних, пришедших купаться одних, спасатели консультировали, выдавали памятки и отправляли домой, во избежании несчастных случаев. Также всем отдыхающим выдавали памятки по безопасности на воде, в которых указаны телефоны экстренных служб города и единый телефон спасения — 112.