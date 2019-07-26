После гибели подростков в водоёме ВГОКа спасательные службы проводят рейд
Сегодня, 14:16ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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26 июля на Муринских прудах разместился передвижной спасательный пост, на котором дежурили спасатели-водолазы МБУ Центра защиты населения. Они рассказали отдыхающим о правилах поведения на воде и об опасностях купания в нетрезвом виде, сообщил Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Несовершеннолетних, пришедших купаться одних, спасатели консультировали, выдавали памятки и отправляли домой, во избежании несчастных случаев. Также всем отдыхающим выдавали памятки по безопасности на воде, в которых указаны телефоны экстренных служб города и единый телефон спасения — 112.
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