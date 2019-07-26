Свердловские полицейские получили награды за спасение семьи от пожара

Медали лично вручал врио начальника полиции области генерал-майор Владимир Миронов. Награду «За доблесть в службе» получили пять сотрудников МВД: Роман Терещенко из Нижнего Тагила, Александр Безгодов из Первоуральска и еще трое сыщиков, чьи имена не уточняются.

Медаль «За смелость во имя спасения» получили инспекторы Госавтоинспекции Тавдинского ОВД Сергей Подлесных и Никита Мягков. 9 мая они спали от пожара семью. Полицейские заметили на улице мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, решили его оставить, но тот испугался и побежал в соседний двор, где и случился пожар.

Мужчина решил пожарить семечки, поставил тарелку в микроволновую печь, присел на несколько минут посмотреть фильм «Офицеры» и неожиданно уснул. Сотрудники ГИБДД заметили едкий дым, разбудили хозяев и ликвидировали возгорание.

Награду «За отличие в охране общественного порядка» получили подполковник полиции в отставке Александр Иванов и оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму и заместитель начальника УОООП ГУ Денис Сизов. Медалью «За боевое содружество» награжден руководитель отделения управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по региону Антон Гончаров.

Также медали «За спасение погибавших» удостоены прапорщик полиции в отставке Алексей Потехин и командир взвода ППСП Асбеста капитан Константин Измоденов. Награду «За безупречную службу» получил командир мобильного взвода ОВД Алапаевска капитан полиции Сергей Огарков.