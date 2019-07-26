Тагильским чиновникам привьют негативное отношение к коррупции
Сегодня, 09:39ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле чиновников хотят научить отрицательно относиться к коррупции, для этого администрация города ищет организацию, которая проведет обучение по программе «Противодействие коррупции».
Сюжеты: Нижний Тагил
Техническое задание мэрия разместила на сайте госзакупок. На курсы муниципалитет собирается потратить 41 тысячу рублей. В заявке указано, что программа должна включать в себя 8 часов лекции и 8 практических занятий.
Обучение должны пройти 22 чиновника.
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