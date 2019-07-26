В Екатеринбурге приземлились самолеты ВВС Китая

Китайские самолеты отправились на международные соревнования «Авиадартс-2019», которые пройдут на полигоне Дубровичи под Рязанью. Для участия в Россию также прибудут пилоты из Белоруссии и Казахстана. Авиаторы будут состязаться в технике пилотирования, воздушной разведке и поражении наземных целей с воздуха.