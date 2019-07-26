В Ирбите начальник ГИБДД подал в суд на блогера за оскорбление

Блогер Алексей Кононов записал видео, в котором назвал местного начальника ГИБДД трусом (цензурный вариант). Мужчина недоволен тем, что по ночам по улицам города на высокой скорости ездят мотоциклисты. По его словам, они мешают горожанам спать, а правоохранитель бездействует и не может навести порядок.