В Ирбите начальник ГИБДД подал в суд на блогера за оскорбление
Сегодня, 13:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите начальник местного ГИБДД подал в суд на блогера, который нецензурно высказался в его адрес, пишет Ура.ру.
Блогер Алексей Кононов записал видео, в котором назвал местного начальника ГИБДД трусом (цензурный вариант). Мужчина недоволен тем, что по ночам по улицам города на высокой скорости ездят мотоциклисты. По его словам, они мешают горожанам спать, а правоохранитель бездействует и не может навести порядок.
Как рассказали в СК, Кононов был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье «Публичное оскорбление представителя власти».
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