В Нижнем Тагиле задержан 45-летний мужчина, сорвавший цепочку с пенсионерки

62-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что неизвестный мужчина сорвал в нее цепочку. Инцидент произошел в частном секторе на улице Садовой. Полицейские с помощью записи с камер видеонаблюдения смогли установить личность подозреваемого. Им оказался житель Нижней Туры, который в 2015 году освободился из колонии Ивделя.

Подозреваемого задержали в одном из хостелов на улице Красноармейской недалеко от места совершения преступления. Мужчина уже собирал вещи.