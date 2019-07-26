В Нижнем Тагиле задержан 45-летний мужчина, сорвавший цепочку с пенсионерки
Сегодня, 14:09ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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Житель Нижней Туры подозревается в похищении у тагильчанки золотой цепочки, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
62-летняя женщина обратилась в полицию, рассказав, что неизвестный мужчина сорвал в нее цепочку. Инцидент произошел в частном секторе на улице Садовой. Полицейские с помощью записи с камер видеонаблюдения смогли установить личность подозреваемого. Им оказался житель Нижней Туры, который в 2015 году освободился из колонии Ивделя.
Подозреваемого задержали в одном из хостелов на улице Красноармейской недалеко от места совершения преступления. Мужчина уже собирал вещи.
При нем был обнаружен телефон, который он купил на деньги, полученные от продажи цепочки. Остальные деньги он потратил на алкоголь. В отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его заключении под арест.
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