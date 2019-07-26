В Свердловской области на следующей неделе резко похолодает

Температура воздуха днем понизится до +11…+15 градусов, ночью – до +5…+7 градусов. Помимо этого, в отдельных районах региона пройдут дожди, грозы и шквалистый ветер.

Со 2 августа в Свердловской области снова станет тепло, однако летней жары уже не будет. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, с севера на Урал надвигается арктический фронт, который поддержит с юга другой циклон.