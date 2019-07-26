Выпускница тагильского худграфа, просившая помощи для ребёнка, вернулась в Россию

Нас с врачами вместе с оборудованием заставили перевести. На самолёте с «кислородом» они были. Тут уже с перинатальным центром свои фонды работают через врачей. Поэтому [помощи], наверное, не нужно. Жизни ничего не угрожает. Нужно лечение. Операцию пока делать не будут, сказали, позже. Но в России операция уже бесплатна,рассказала TagilCity.ru девушка.