Выпускница тагильского худграфа, просившая помощи для ребёнка, вернулась в Россию
Сегодня, 11:47ОбществоФото: страница Вконтакте Диляры Худайтовой
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Бывшая студентка Нижнетагильского худграфа Диляра Худайдатова, собиравшая деньги на лечение своему новорожденному ребёнку в Таиланде, вернулась в Россию. Об этом Диляра написала на своей странице «ВКонтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
По словам Диляры, друзья перевезли её с семьёй в больницу в Санкт-Петербурге.
Нас с врачами вместе с оборудованием заставили перевести. На самолёте с «кислородом» они были. Тут уже с перинатальным центром свои фонды работают через врачей. Поэтому [помощи], наверное, не нужно. Жизни ничего не угрожает. Нужно лечение. Операцию пока делать не будут, сказали, позже. Но в России операция уже бесплатна,рассказала TagilCity.ru девушка.
Напомним, свердловчанка зимой уехал с мужем в Таиланд из-за его проблем со здоровьем, а 11 июня родила раньше срока, ребёнок попал в реанимацию, и они не могли вернуться обратно в Россию. После этого семья собирала деньги на лечение новорожденного в социальных сетях.
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